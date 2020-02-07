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شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي رئيسة "الأفلام الروائية" بمهرجان البحرين السينمائي الأول والان مع التفاصيل
الجمعة 7 فبراير 2020
النجمة ليلى علوي
أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي عن ترأس الفنّانة المصريه ليلى علوي، لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية في دورة المهرجان الأولى، حيث من المُقرر أن تقام فعاليات المهرجان في الفترة من 4 حتى 8 مارس (آذار) المقبل، برئاسة الناقدة منصورة الجمري.
وجاء اختيار الفنّانة ليلى علوي لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية؛ وذلك لما لديها من خبرة في المجال السينمائي، إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية، حيث سيشاركها في عضوية اللجنة كل من الفنان السعودي إبراهيم الحساوي، والناقد أمين صالح.
وتتشكل لجان تحكيم مهرجان البحرين السينمائي من مسابقات: "الأفلام الروائية، وأفلام الطلبة والوثائقية، وأفلام مسابقة مركز تفوق".
جدير بالذكر أنّ النجمة ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها الجديد " التاريخ السري لكوثر"، حيث يشاركها العديد من النجوم أبرزهم زينة، وفراس سعيد، وعبد الرحيم حسن، ومحسن محيي الدين، وأحمد حاتم، وإيناس كمال، ومن تأليف وإخراج محمد أمين. وتدور أحداثه حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرته ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.
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