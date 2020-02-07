شكرا لقرائتكم خبر عن "شارع شيكاغو" يضم عباس النوري وأمل عرفة ونادين خوري إلى أبطاله والان مع التفاصيل

الجمعة 7 فبراير 2020 عباس النوري انضم كلّ من الفنان السورى عباس النوري والفنانتين نادين خوري وأمل عرفة إلى قائمة أبطال مسلسل" شارع شيكاغو" للمخرج محمد عبد العزيز، عن نص من تأليفه بالتعاون مع ورشة كتّاب يزن الداهوك، رزان السيد، علي ياغي، وإنتاج شركة "قبنض ميديا".

Advertisements وأعلنت الشركة المنتجة انضمام هؤلاء النجوم الثلاثة من خلال نشرها صورة للفنان عباس عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وصورة أخرى لـ أمل ولـ نادين بحضور المنتج أيهم قبنض. "شارع شيكاغو" عمل رومنسي بوليسي، تدور أحداثه بين فترتين زمنيتين، ستينيات القرن الماضي والزمن الراهن، ويروي حكاية فتاة دمشقية. تهرب برفقة بطل شعبي، وتلجأ إلى "تياترو" في شارع شيكاغو، لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها... جملة من الأحداث والصراعات، تنتهي بجريمة قتل، تبقى غامضة، حتى تقودها الصدفة إلى يد محقق يكشف خيوطها في الزمن الحالي.

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