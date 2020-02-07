محمد عبده يفتتح حفلات "فبراير الكويت" ويداعب الجمهور: "لا تورطوني لحالي"

الجمعة 7 فبراير 2020

محمد عبده

افتتح "فنان العرب" محمد عبده حفلات مهرجان "فبراير الكويت" 2020 مساء أمس على المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت والتي تنظمها شركة "روتانا".



جاءت إطلالة "فنان العرب" في الحفل الذي امتد ل4 ساعات حيث قدم عبده وصلتين مدة كل منهما ساعة ونصف الساعة. وكعادته اختار "فنان العرب" مجموعة مميزة من أغنياته التي يعرفها الجمهور ويحفظها عن ظهر قلب بل يسبقه في أوقات عدة إلى غنائها.

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وصل "فنان العرب" إلى المسرح الوطني في تمام الثامنة مساء بمعية مدير عام روتانا سالم الهندي ليتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام معرباً عن سعادته بالتواجد في الكويت وافتتاح هذا المهرجان العريق ومؤكداً ثقته في روتانا على حسن التنظيم.

وكشف عبده أنه يقدم ما بين قديمه وجديده من أرشيفه الغنائي الكبير وأنه يوازن بين البرنامج المعد مسبقاً وبين ما يطلبه الجمهور مشيراً إلى أن في جعبته العديد من المشروعات الغنائية قيد الدراسة التي ينوي أن يكشف عنها لاحقاً.

وفي التاسعة والنصف تقريباً تقدمت الفرقة الموسيقية لتتخذ موقعها على المسرح الوطني فكان استقبال الجمهور لها حافلاً قبل أن يعرض فيلم توثيقي قصير عن مسيرة النجم المخضرم وما أن انتهى حتى تقدم عبده يحيي الجمهور ويتبادل معهم التحية .

حفلات "فنان العرب" لا تخلو من المواقف الطريفة بسبب تعليقات الجمهور التي يقابلها أبو نورة بودّ وتفهم وروح مرحة، ليعلق أحد الحضور على إطلالة محمد عبده قائلاً " ما شاء الله معرس اليوم ابو نورة" (في إشارة إلى أن أناقة عبده أقرب إلى عريس في حفل زفافه)، ليرد عبده ضاحكاً " واياكم لا تورطوني لحالي" (بمعنى أنه يتمنى للجميع الزواج وليس هو فقط).

قدم محمد عبده مجموعة من الأغنيات التي تشكل قوام نجاحه مثل " ضناني الشوق" و" جمرة غضب" رائعة الأمير بدر بن عبد المحسن و"مذهلة" و"يوم اقبلت" و"مجنونها" و"يا متلف الروح" وغيرهم الكثير من الأغنيات.