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شكرا لقرائتكم خبر عن نيشان ينفعل على الهواء: "أكثر الناس حقارة" والان مع التفاصيل
الجمعة 7 فبراير 2020
الإعلامي اللبناني نيشان
أحدث الإعلامي اللبناني نيشان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تناقل فيديو مقتطع من حلقة من برنامج "أنا هيك" الذي يقدمه على شاشة قناة "الجديد" الللبنانية.
وحدث هذا في إطار تناوله الأزمة الاقتصادية التي يعانيها اللبنانيون وحديثه عن عدم تمكنهم من الحصول على مدخراتهم ورواتبهم من المصارف بسهولة.
وأظهر الإعلامي انفعاله على الهواء حيث أشار إلى أنه لم يتمكن من استخدام بطاقة الائتمان الخاصة به خارج لبنان مع الإشارة إلى أنه شعر بالذل.
ووصف القيمين على السلطة في بلده بأنهم "أحقر ناس". وأضاف: "أحقر طبقة سياسية بتحكمنا، أحقر ناس بيحكمونا، من أكثر الناس حقارة".
ويشار إلى أن الحلقة نفسها تناولت موضوع الأمراض والمشاكل النفسية التي يعاني منها الكثيرون حيث استضاف عدداً من الأشخاص الذين واجهوا أزمات مثل حالات الهلع والانفصام وغيرها.
وكان من أبرز هؤلاء الفنان طارق سويد الذي كشف معاناته من وضع نفسي صعب. كما استقبل نيشان عبر الهاتف الفنان الكوميدي إيلي أيوب المعروف باسم "ضاحك الليل" حيث تبين أنه يعاني من الاكتئاب الشديد.
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