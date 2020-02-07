العنود اليوسف خبيرة التجميل السعودية تشكو زوجها وتثير ضجة باعترافاتها

الجمعة 7 فبراير 2020

العنود اليوسف

صدمت اعترافات العنود اليوسف خبيرة التجميل السعودية متابعيها عبر "سناب شات" بعد أن نشرت مقطع فيديو محتواه مثير للجدل شكت من خلاله من تعامل زوجها معها وتجاهله لها، حيث أعلنت أنها ستغلق الحساب بشكل مؤقت بسبب مرورها بأزمة نفسية.



وقالت العنود اليوسف إن زوجها لا ينتظرها أبداً ويسمح لها بالخروج كثيراً دون أن يشعرها بقلقه عليها، وحكت في المقطع المتداول:

"الرجل مو قاعد يناظرني أبدا، لما اجي اطلع، يقلي اطلعي حتى ما يقلي اطلعي ما يسأل عني، يجي متأخر شوي بالليل عشان يحط راسه وينام يعرف إني نمت وخلصت، لما أقوم ما يحط عيني بعينه نهائيا، يعني تخيلو لي 5 أيام مدري 4 أيام، أساله أقله أنا فيني شي؟ أنا فيني قصور أنا مقصرة بحاجة، يقول لا انت مافيك قصور، من يطلع يتركني“.

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وأكملت خبيرة التجميل السعودية من بين دموعها: ”تخيلوا بنات، لما اجي اكلمه واتساب لقيته حاظرني، لما جيت سناب شات وسالته ما يرد يهمش، لما اجي اكلمه أواجهه مو عارفة اكلمه لإن مايناظرني، تمنيت لو فيه سبب، لو فيه سبب ممكن اقول، لكن انتوا متخيلين إن هذا كله من دون سبب، أساله أساله وما يجاوب، جه أمس، قلي يا العنود ما ودك تروحين تغيرين جو ببيت أهلك، اقله لا انا عندي شغل، قلي لا علشان تغيرين جو، وهو ما يبيني“.

وتحدثت العنود اليوسف أيضاً عن افتعال زوجها للمشكلات معها، بقولها: ”لما اجي اقدمله اكل واحطه بالصالة، على أتفه الأسباب يسوي مشكلة، اقله انا فيني شي انا غلطت عليك بشي، يقلي انت مافيك الا العافية ما جاني منك قصور، لكن ما يبغى يشوفني بتاتا“.

وأبدى متابعو الفاشينيستا السعودية دهشتهم من حديثها بهذه الصراحة عن مشاكلها الزوجية، معبرين عن شعورهم بالقلق عليها ومتمنين لها الخروج من تلك الأزمة النفسية في أقرب وقت، خاصة وأنها واحدة من أكثر فنانات المكياج السعوديات شهرة وموهبة، حيث يتابعها عبر "انستقرام" ما يقرب من 200 ألف متابع.