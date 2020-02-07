وفاة الكاتب المسرحي المصري لينين الرملي عن 74 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الكاتب المسرحي لينين الرملي، الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 74 عاماً.
وأكدت زوجته الكاتبة فاطمة المعدول أن حالته الصحية كانت قد تدهورت منذ أسبوع، ودخل على إثر ذلك غرفة العناية المركزة.
ولد الرملي في 18 أغسطس/آب عام 1945 بالقاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي.
تجاوز عدد أعماله 60 عملاً، تعاون خلالها مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومروراً بسمير غانم وعادل إمام، كما كوّن ثنائياً فنياً مع الممثل محمد صبحي في العديد من أبرز مسرحياته.
وخلال مشواره الإبداعي كتب العديد من الأعمال المسرحية الناجحة والمؤثرة منها: "انتهى الدرس يا غبي"، "الهمجي"، "عفريت لكل مواطن"، "الكابوس"، "سعدون المجنون"، "بالعربي الفصيح"، "وجهة نظر"، "سك على بناتك".
كما كتب العديد من الأفلام منها: "بخيت وعديلة"، "الإرهابي"، وفي الدراما التلفزيونية: "هند والدكتور نعمان"، "حكاية ميزو" "مبروك جالك ولد".
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