هل تعود شويكار للتمثيل بعد غياب طويل؟.. وهذه تطورات حالتها الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرحت الفنانة المصرية القديرة شويكار أن حالتها الصحية حاليا جيدة وأفضل من الوقت السابق، حيث كانت تعاني من مشاكل في الحوض أثرت على الحركة، لكنها حاليا أفضل بكثير وتتحسن بمرور الوقت، لافتة في حوار صحفي إلى أنها شعرت بسعادة غامرة بعد نشر خبر مرضها، حيث اهتمت بها الصحافة وتواصل معها الناس وعدد كبير من النجوم.

ورغم أنها كانت في حالة صمت طويل منذ فترة، تقول: "وجدت أن من الواجب علي أن أخرج لأطمئن الناس على صحتي وأشكر الجميع على هذا الاهتمام، فحب الناس لا يقدر بثمن وهو نعمة كبيرة من الله".

وعلقت شويكار في اللقاء الصحفي عن الاختلاف بين الماضي والحاضر في الفن، وقالت إنه يزعجها أن الناس أصبحوا أكثر طمعا وجشعا، بينما في الماضي لم تكن الحياة هكذا بحسب تعبيرها.

وتابعت الفنانة المصرية أن ما يحزنها أكثر هي بعض القصص المطروحة في على الشاشات، وتضرب مثلا على كلامها بقولها "في مسلسل (الطوفان) قتل الأبطال أمهم من أجل المال، وقد أثر هذا على حالتي النفسية بدرجة كبيرة، فالأعمال الدرامية يجب أن تقدم القيم والمبادئ للجمهور، ولا يجب أن تظهر هذه الحالات على الشاشة، فهي شديدة البشاعة، كما أنني أكره العنف وقصص العصابات التي تنتشر في الكثير من الأعمال، فهذا مرفوض تماما، إذ يكفي ما يعيشه الناس من ضغوط".

وتساءلت شويكار: "لماذا نقدم للجمهور العنف والدم والعصابات والبلطجة على الشاشة؟".

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وعن إمكانية ظهورها مجددا على الشاشة في عمل جديد، صرحت شويكار أنها ستعود قريبا لجمهورها، وهي بانتظار عمل جيد.

ونفت النجمة المصرية عن ما تردد من أخبار حول اعتزالها التمثيل، وقالت "لا أحب كلمة اعتزال أبدا، وفي حال عودتي أتمنى تقديم قيمة وفكرة ورسالة جيدة للناس، وبشرط أن يتعلق الموضوع بالأسرة والحب والترابط العائلي".

وعبرت شويكار عن سعادتها بعودة نادية الجندي ونبيلة عبيد إلى الشاشة من خلال عمل درامي واحد هو مسلسل "نساء من ذهب".

وختمت النجمة المصرية شويكار حديثها أنها تقضي أوقاتها بعيدا عن الفن من خلال قراءة الجرائد، وفرغت حياتها للعائلة والأصدقاء.