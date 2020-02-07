نادين نجيم تحتفل بعيد ميلادها.. وتؤكد: طلاقي حياة جديدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن طلاقها لن يمنعها من مواصلة عملها أو من الاستمرار بالمحافظة على جمالها أو الاستمتاع بحياتها الخاصة والعناية بعائلتها.

وعلقت نجيم في حوار لها مع إحدى المجلات عن طلاقها لأول مرة، وقالت: "لم أعتبر طلاقي دمارا أو انهيارا، بل هو بداية جديدة لحياة جديدة".

وأشارت نادين نسيب نجيم إلى أن الطلاق لم ولن يؤثر في طفليها هيفن وجوفاني، وصرحت: "ما زلت أتبع أسلوب التربية نفسه الذي كان سائدا قبل الطلاق. وينعم الأطفال براحة مطلقة، لأنني على علاقة جيدة بوالدهما، وننسق معا في كل ما يخصهما مراعاة لمصلحتهما".

وكانت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم قد أعلنت طلاقها في سبتمبر/ أيلول الماضي، في تغريدة قالت فيها: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".

من ناحية أخرى، تحتفل نادين نجيم اليوم بعيد ميلادها الـ 36، ونشرت صورة لباقة ورد عبر حسابها الخاص على "تويتر" وكتبت: "وأنا بدوري بقدم الكن هل ورد عربون شكر على كل أمنياتكم ومعايداتكم الحلوة الطالعة من القلب بعيد ميلادي...".

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وأضافت: "عيدي عطول أجمل بوجودكم حدي من فانز وصحافة واعلام وأصدقاء ومحبين شكراً من كل قلبي لإخلاصكم محبتكم دعمكم وثقتكم بحبكم".

وفي هذه المناسبة أطلق جمهور نجيم عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاغ #HappyBirthdayNadine والذي بدوره تصدر الترند في عدد من الدول العربية.

وتمنى جمهور النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم المزيد من النجاحات الفنية والسعادة لفنانتهم، خصوصا أن العام الماضي واجهت فيه نجيم العديد من الصعوبات في حياتها الشخصية والتي تمكنت من تخطيها وبدء حياة جديدة مع ولديها “هيفن وجوفاني”.

يذكر أن نادين نجيم بدأت بتصوير مسلسلها الجديد الذي ستخوض به السباق الرمضاني القادم إلى جانت الفنان السوري قصي خولي، وذلك بعد نجاحهم في مسلسل "خمسة ونص"، ومن المقرر أن تجسد نادين نسيب خلال الأحداث، دور شخصية في الجيش اللبناني.