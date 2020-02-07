"الطبيب المعجزة" الأكثر بحثا على غوغل.. كورونا وشلل الأطفال السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت الحلقة 21 من المسلسل التركي "الطبيب المعجزة" يوم أمس قائمة الأكثر بحثا على محرك غوغل، حيث شهدت حلقة الأمس العديد من الأحداث أبرزها عرض إحدى الحالات لطفلة تعاني من شلل الأطفال ويتمكن الطبيب علي وفا والذي يجسد دوره تانر أواميز من تشخيص حالتها ما جعل أهلها يشعرون نحوه بالامتنان والمحبة.

وتصدرت الحلقة قائمة الأكثر مشاهدة، كما سبق وأن حدث مع الحلقة الـ20 من العمل والتي عرضت الخميس الماضي، وتناولت موضوع فيروس كورونا، إذ تطرقت لقصة شخصين يصابان بالفيروس أثناء سفرهما بطائرة من ماليزيا قبل اكتشاف مرضهما ونقلهما إلى المستشفى حيث لم يتمكن الأطباء من إنقاذهما.

وبعد ظهور العديد من الأعراض الصعبة على المريضين يتم وضع المستشفى بشكل كامل تحت الحجر الصحي، إلا أن الطبيب فيرمان يكتشف إصابته بالفيروس ويحاول إبعاد الطبيب علي وفا عنه حتى لا تنتقل العدوى له.

وتدور أحداث المسلسل حول طفل صغير ولد مصابا بالتوحد وبسبب تعرض أخيه للوفاة وكذلك الأرنب الذي كان يحبه قرر أن يصبح طبيبا ليساعد الآخرين، وتسبب إصابته بالتوحد له عدة مشاكل في التواصل مع الآخرين ورغم ذلك فهو يمتلك مهارة غير عادية في التذكر وتشخيص الأمراض مما أكسبه شهرة كبيرة بين الأطباء.

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والعمل مأخوذ عن الدراما الأميركية الشهيرة "The good doctor" والذي بدوره مأخوذ عن دراما كورية عن طبيب مصاب بالتوحد.

وكشفت بعض المصادر أن النسخة التركية من الطبيب المعجزة هو العمل الوحيد حاليا الذي تحقق حلقاته ربحا أكثر من تكلفة إنتاجها فقط عبر عرض الحلقة بشكل مباشر"، فيما بقية المسلسلات تغطي تكلفة الإنتاج أما أرباحها فهي من إعادة الحلقات أيضا أو عبر المبيعات الخارجية.

وحقق المسلسل بجميع نسخه الكورية والأمريكية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية جدا، إلا أن النسخة التركية تمكنت من تحقيق النجاح الأكبر خاصة بين الجمهور العربي.

ويضم العمل نخبة من نجوم تركيا أبرزهم تانر أولمي بشخصية الطبيب المصاب بالتوحد علي وفا، اونور التونة بشخصية الدكتور فيرمان، والذي بالبداية يشعر بالغضب من وجود وفا إلا أنه بعد ذلك تبدأ مشاعره بالتغير تجاهه، بالإضافة للفنانة سينيم أنسال بشخصية الدكتورة نازلي.