صالح الجسمي لمريم حسين بعد نشرها فيديو: خلي التشكيك ينفعك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن قضية الفنانة المغربية مريم حسين والإعلامي الإماراتي صالح الجسمي لم تغلق بعد مثلما تمنى الأخير بإغلاق هذا الملف، خاصة بعدما خرجت الفنانة المغربية في مقطع فيديو لتشكك في تقرير المختبر الجنائي الإماراتي في قضيتها مع "مغني راب" بتهمة هتك العرض والتي انتهت بإصدار حكم ضدها بالحبس شهرا واحدا وترحيلها من الإمارات.

إلا أن أنظار الإعلامي الإماراتي شقيق الفنان حسين الجسمي كانت لها بالمرصاد، فأعاد صالح الجسمي نشر فيديو التشكيك عبر حسابه بموقع تويتر وكتب تعليقا مقتضبا، قال فيه: "خلي التشكيك ينفعها" وأرفق تعليقه باستخدام "منشن" للحساب الرسمي لشرطة دبي.

وكانت محكمة استئناف دبي قد قضت الأحد ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.

وألقت الشرطة الإماراتية القبض على مريم حسين، لتنفيذ الحكم بناء على ما أصدرته محكمة دبي الأحد بشأن اتهامها بـ"هتك عرض بالرضا" في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأمريكي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات.

Advertisements

كما فتح صالح الجسمي النار على الفنانة الكويتية مها محمد بعد نشرها مقطع فيديو تعلن تضامنها مع مريم حسين، وقال الجسمي، في مقطع فيديو له عبر "سناب شات": "ردي على هالممثلة الكويتية اللي بدأت تتباكى على بنت مريم حسين وسويت لنا هوليلة وقيلم.. طيب إنتي زوجك أولى إنك تتباكي على أولاده اللي هو بعد ما خلعته زوجته تارك ٣ أولاد كلهم دون العشر سنوات دون فلس وبدون سؤال"، مضيفا: "هدول يا فنانة يا خليجية مو أولى إنك تسترين عنهم ماهو زوجك جنبك على فراشك.. لا تنهي عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت ذلك".

ويواصل صالح الجسمي ملاحقة المشاهير قضائيا، فبعد حصوله على حكم في قضيته ضد مريم حسين بحبسها، توعد شقيق حسين الجسمي، الفنانة المغربية جليلة، ووجه لها تحذيرا شديد اللهجة في منشور عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، كتب فيه: "الدور الجاي على واحدة (جليلة) الحيا تدعي أنها عراقية والعراق برئ منها وتروج بين الفاسقات أمثالها أن عندها فيديو علي وحنشوف من اللي بيضحك بالآخر، انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري".