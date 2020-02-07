ميريام فارس تثير حيرة جمهورها بصورة بملابس التخرج من الجامعة

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حيرة وتساؤلات متابعيها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، فور نشرها صورة لها بملابس وقبعة التخرج، دون تعليق او توضيح لسبب ارتدائها لهم.

ودفع عدم توضيح ميريام بشأن سبب نشر الصورة إلى وجود تساؤلات من قبل متابعيها عما اذا كانت ميريام تابعت دراستها مؤخرا وتخرجت، أم أن الصورة ستكون من أحد مشاهد فيديو كليباتها المقبلة.

في سياق متصل تستعد ميريام فارس لإحياء حفلا غنائيا ، يوم 14 فبراير، احتفالا بعيد الحب، وذلك ضمن فعاليات مهرجان السعادة، فى رأس الخيمة، فى الإمارات.

واحتفلت ميريام منذ عدة أيام بعيد ميلاد نجلها جايدن، وسط حفاوة كبيرة على السوشيال ميديا، حيث نشرت صورا من عيد ميلاده، وعلقت:" بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي ، صرلي 4 سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".

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يشار إلى أن النجمة اللبنانية ميريام فارس، تألقت في حفلها الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يناير الماضى، بأغنية "حبيبي سعودي"، والتي تشاركها فيه المطربة أنغام والمطرب عبد الله الرويشد.

ونشرت ميريام فارس مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي تبدع في حفلها وسط تصفيق وترحاب من الحضور.