داليا البحيري تظهر بالحجاب وتوجه رسالة لجمهورها

القاهرة – لايف ستايل
ظهرت الفنانة داليا البحيري، وهي ترتدي الحجاب، من خلال فيديو قامت بنشره عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستجرام.
ووجهت داليا البحيري، رسالة لجمهورها من خلال الفيديو حيث قالت:" صباح الفل .. أنا قولت طلاما بشركوا معايا في ستمريز ف يالجيم وانا بعمل حاجات مختلفة قولت أشرككوا وانا ف مكان جميل زي المكان اللي انا فيه عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".
بينما تابعت :"يا رب كل اللي بيشوف الاستوري ربنا يحققله كل اللي بيتمناه وربنا يتقبل منكوا اي حاجة تدعوها دلوقتي .. انا هصورلكوا حالا الحرم النبوي الشريف".
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