داليا البحيري تظهر بالحجاب وتوجه رسالة لجمهورها

ظهرت الفنانة داليا البحيري، وهي ترتدي الحجاب، من خلال فيديو قامت بنشره عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستجرام.

ووجهت داليا البحيري، رسالة لجمهورها من خلال الفيديو حيث قالت:" صباح الفل .. أنا قولت طلاما بشركوا معايا في ستمريز ف يالجيم وانا بعمل حاجات مختلفة قولت أشرككوا وانا ف مكان جميل زي المكان اللي انا فيه عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

بينما تابعت :"يا رب كل اللي بيشوف الاستوري ربنا يحققله كل اللي بيتمناه وربنا يتقبل منكوا اي حاجة تدعوها دلوقتي .. انا هصورلكوا حالا الحرم النبوي الشريف".

وقد يهمك أيضًا: