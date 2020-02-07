ساندي تطرح كليب أغنية كان عادي السبت

تستعد الفنانة ساندي، لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "كان عادي" غدًا السبت عبر قناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" بجانب كل التطبيقات الموسيقية. "كان عادي" كلمات جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هاني ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح. بينما طرحت ساندي، مؤخرًا فيديو كليب أغنية "طبع الشتا"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، وهي أغنية ضمن أغاني ألبوم "اتنين في واحدة" إنتاج شركة Pause production لـ ميدو منيب. أغنية "طبع الشتا" كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموزع الموسيقي كريم عبدالوهاب. يذكر أن أبرز أغاني ساندي، الفنية أغنية "زي عادتك"، و"عايزة اقولك"، و"حصل خير"، و"متلخبطة"، وغيرها من الأغاني المتنوعة.

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