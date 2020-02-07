رويدا عطية تستعد لطرح كليب أغنيتها الجديدة "حدا تانى"

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت المطربة السورية رويدا عطية، عن طرح أحدث كليب لأغنيتها الجديدة "حدا تانى"، وهى من كلمات على المولى، ألحان فضل سليمان، إخراج سامر محمود، توزيع إيلى نستا، إشراف سمير المولى.
وتستعد رويدا عطية، للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات عيد الحب، بمشاركة المطرب اللبنانى سعد رمضان، يوم 14 فبراير فى الدنمارك، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة.
وكانت النجمة رويدا عطية قد أحيت مؤخرا حفلًا فى قبرص، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغانيها الجديدة والقديمة، حيث بدأت بأغنية خاين، شو سهل الحكى، كيفك يا حب، بسك تيجى حارتنا، لهجر قصرك، ع العين موليتين، ع الندى، كما قدمت "ميدلى" فلسطينية هديةً للشعب الفلسطينى بينها أغنية "وين ع رام الله، علّى الكوفية، تحت اشراف سمير المولى وميدلى للشحرورة صباح تفاعل معها الحاضرين من مختلف الجنسيات العربية.
يذكر أن آخر أعمال رويدا عطية كليب "كيفك يا حب" وهى من كلمات عمر سارى، ألحان محمد بشار، توزيع الموسيقى رامى رئيس.
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