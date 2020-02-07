القاهرة – لايف ستايل طمأن الفنان صبري فواز جمهوره بعد خضوعه لعملية جراحية لازالة المرارة من خلال فيديو طريف نشره بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهر صبري فواز من فراش المرض وهو يقول في الفيديو :" المرارة واتفقعت وعملت العملية وكنت عبقري". وانهالت التعليقات من محبي صبري فواز متمنين له السلامة. وعلى الصعيد الفني، يشارك صبري فواز في موسم دراما رمضان 2020، بمسلسل "أسود فاتح"، إلى جانب: هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، حسام الجندي، رانيا منصور، فراس سعيد، حنان سليمان، ناصر سيف، نانسي صلاح، عمر السعيد. Advertisements قد يهمك ايضاً: فواز يستعد لتصوير "حدودتة اجتماعية" صبري فواز يُوضِّح دوره خلال "قيد عائلي"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صبري فواز يطمئن جمهوره بعد خضوعه لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.