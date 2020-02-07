مجد القاسم يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي الجمعة

يستعد المطرب مجد القاسم لإحياء حفل غنائي ضخ بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء اليوم الجمعة، داخل قاعة الحكمة.

من المقرر أن يقدم مجد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها: "بأمر الهوى، على العين مولتين، غمض عنيك، المرسيدس، يارايق، يا من هواه".. وغيرها من الأغاني.

يذكر أن المطرب مجد القاسم يستعد لطرح كليب جديد بعنوان "يا عسل" من ألبومه الجديد، كلمات محمود عمر، ألحان صلاح عطية، توزيع الموسيقى نادر السيد، هندسة صوت محمد جودة، إخراج الكليب ميدو بارون.

وتم التصوير فى مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يويتوب والقنوات الفضائية.

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