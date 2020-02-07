شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما التركية تستغل نجاح المسلسل الأمريكى The Good Doctor والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطبيب المعجزة.. استغلت الدراما التركية نجاح المسلسل الأمريكى The Good Doctor وأنتجت مسلسلا يحاكى نفس القصة بعنوان mucize doctor لم تأت فيه بجديد، إذ يدور حول طفل يعانى من مرض التوحد، يقرر أن يصبح طبيبا ناجحا ورغم مرضه إلا انه استطاع أن يصل إلى ما يريد لأنه يمتلك ذاكرة قوية فى تشخيص جميع الأمراض، وأصبح المرضى يثقون فيه ويأتون له من كل مكان.

وتناولت الحلقة رقم 20 بمسلسل الطبيب المعجزة دخول فيروس إلى تركيا عن طريق مسافرين من ماليزيا ، يتم إسعافهما فور نزولهما فى المطار، يتوفى أحدهما على الفور، ويتضح إصابته بفيروس معد، ثم تصل العدوى إلى المسافرة الثانية التى تنقل للحظر الصحى، ولا يعرف ما هو الوباء الذى أصيبا به، ثم تتوفى المريضة، وتصل العدوى لمن أسعفهما، ويعلن الحظر الصحى فى منطقة إسعاف المستشفى.

يصاب بالمرض أكبر جرّاح بالمستشفى الدكتور فرمان (الممثل أونور تونا)، فهل سيتمكن الطبيب المعجزة من إيجاد حلّ لعلاج طبيبه وأستاذه الذى يعدّه أخًا كبيرًا له؟

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وبالنظر إلى قصة المسلسل الأمريكى The goog doctor لا ننجد اختلافا كبيرا إذ يدور حول جراح شاب مصاب بالتوحد ومتلازمة الموهوب يتم تعينيه فى مستشفى كبير رغم عدم قدرته على التواصل مع باقى الأشخاص بشكل طبيعى ويتمكن فعلا من إنقاذ حياة المرضى، وهو عمل ينتمى إلى الدراما الطبية، إنتاج تليفيزيون سونى بيكتشرز التابع لسونى بيكتشرز إنترتينمنت واستوديوهات أى بى سى التابعة لمجموعة ديزني–اى بى سى التلفزيونية.

فى المسلسل الأمريكى نجد أحداثه حول قصة الجراح الشاب شون ميرفى المصاب بمرض التوحد ومتلازمة أسبرجر، ما يصعب عليه التواصل الاجتماعي. يولد الشاب فى منطقة ريفية وينشأ فى دور الأيتام، بعد أن تبرأ منه والده، وعاش فى مستشفى خاص، ومن ثم بدأ العمل فى نفس المستشفى وأصبح طبيبًا عبقريًّا رغم مرضه، بعد أن أنهى دراسته الجامعية فى الطب.

ويركّز مسلسل الطبيب المعجزة على شرح معاناة المصابين بمرض «متلازمة سافانت»، ونظرة المجتمع إليهم، وهو يروى قصصًا أقرب إلى الواقع الذى يعيشه المصابون بهذا النوع من المرض.