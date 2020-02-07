شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يفاجئ جمهوره بمشهد رعب ينتهى بطريقة كوميدية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان أحمد سعد، متابعيه على موقع "انستجرام" بفيديو طريف نشره على حسابه الخاص، اليوم الجمعة، وظهر المطرب أحمد سعد في الفيديو ويبدو على وجهه ملامح عنيفة ونظرات شريرة وفى الخلفية موسيقى أفلام رعب ثم فاجأ جمهوره خلال نهاية الفيديو بوجود لعبة أطفال في يده داعب بها جمهوره، وجذب انتباه متابعيه بتحذيرهم من مشاهدة الفيديو وعلق عليه قائلا: "أصحاب القلوب الضعيفه. احظر رعب جدا".



الفنان احمد سعد فى فيديو على حسابه بانستجرام

وكان قد طرح الموزع الموسيقى حسن الشافعى عبر قناته على موقع "يوتيوب" أغنيتة الجديدة "مامى كوسا"، مع الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهى من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.

يذكر أن حسن الشافعى شارك مؤخرا فى أحد الإعلانات مع مجموعة من النجوم والنجمات، كما أنه عضو لجنة التحكيم فى برنامج المواهب الغنائيّة أراب أيدول منذ انطلاقه.

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ومن ناحية أخرى يتعاون المطرب أحمد سعد مع الموزع الموسيقي عمرو الخضري لأول مرة، في أغنية جديدة من كلمات محمد المصرى، وألحان وليد سامى، ومن المقررأن يتم تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، حسبما أكد عمرو الخضرى لـ"الخليج 365".

وكان المطرب أحمد سعد قد طرح أغنية «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، خلال شهر رمضان الماضى، والأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا مدلع"، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، من إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.