شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تتمنى عدم وجود تطبيق "انستجرام".. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز، أنها تتمنى ألا يكون تطبيق "انستجرام" موجودًا، مؤكدة أنه وضع الكثير من "الضغط" على الأشخاص، على الرغم من أنها تعد من أكثر النجوم متابعة على الموقع بالعالم، حيث يتابعها عليه 167 مليون متابع.

وقالت جوميز إنها عندما سئلت عما إذا كان بإمكانها الضغط على زر للتخلص من "انستجرام" بالكامل، قالت: "أعتقد أن الكثير من الناس لا يحبون أن أقول لهم نعم"، وذلك في مقابلة معها مع مجلة Dazed البريطانية.

View this post on Instagram bye A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Feb 5, 2020 at 9:00am PST Advertisements A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) onFeb 5, 2020 at 9:00am PST

وأوضحت أنه إذا تمكنت من إيجاد وسيلة متوازنة وسعيدة سيكون ذلك رائعًا، لكنها ستكذب إذا قالت إنه لا يدمر الجيل وهويتهم، موضحة أن سبب تسمية ألبومها "rare"، لان هناك ضغطا كبيرا وقع عليها مؤخرا.

كانت قد قررت جوميز أخذ استراحة لمدة عامين من انستجرام وتويتر في عام 2018 واعترفت بأنها كانت خائفة من العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي في البداية، مؤكدة إن الأمر كان مخيفًا ولم تتمكن من القيام بذلك، وقالت: "ما أفعله الآن هو أن أواصل الأمر فقط عندما أشعر أنني بحاجة لذلك، وبعد ذلك سأقوم بتسجيل الخروج، ولن أستغرق وقتًا لاستكشاف أي شيء آخر".

وأعترفت سيلينا مؤخرا أنها تشعر بـ أنها ضحية لـ "الإيذاء العاطفي"، وذلك خلال علاقتها المتقطعة، مع المغنى الشاب الكندى، جاستين بيبر، التي بدأت في عام 2010، وانتهت العلاقة بينهما فى عام 2015، أي أنها استمرت لمدة 5 سنوات، شهدت العديد من الانفصالات، والمشاكل، التي حاول الثنائى تخطيها.

ومن ناحية أخرى أعلنت النجمة العالمية سيلينا جوميز، البالغة من العمر 27 عاما، عن خطها الجديد لانتاج المكياج Rare Beauty، حيث ظهرت أمس الثلاثاء، في لوس أنجلوس، في كامل أناقتها، مرتدية سترة جلدية سوداء للدراجات النارية فوق سترة صفراء عادية مع بنطلون جينز أزرق باهت، أكملت سيلينا ملابسها بحذاء أسود مدبب، مستخدمة طلاء الشفاه الأحمر، وحملت شنطة جلدية أنيقة.