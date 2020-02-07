شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فيلما كتبها الراحل لينين الرملى للسينما المصرية ... تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لينين الرملى، هو واحد من أعظم الكتاب المسرحيين في مصر، حيث له العديد من الأعمال المسرحية الخالدة في أذهان المصريين، في فترات الثمانينيات، والتسعينيات، وحتى الألفية الجديدة، وجميعها أعمال يعشقها الجمهور، ولا يمل من مشاهدتها، وبتوقيع العديد من النجوم الكبار، أمثال فؤاد الهندس، ومحمد صبحى، وأحمد آدم، وأشرف عبدا لباقى، وحسين فهمى، وعزت العلايلى.

ولكن لينين الرملى، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، له العديد من الأعمال السينمائية المهمة، والتي ناقشت قضايا مهمة وجدلية، وأيضا موضوعات اجتماعية يغلب عليها الطابع الكوميدى.

ويرصد ”الخليج 365”، الأعمال، التي كتبها لينين الرملى للسينما، والتي يبلغ عددها حوالى 11 فيلما، لكبار النجوم والنجمات.

فيلم "دعوة للجواز" بطولة يحيى الفخرانى ومديحة كامل وأبو بكر عزت والمنتصر بالله، وإخراج ناجى أنجلو، وإنتاج عام 1983.

فيلم "على بيه مظهر و40 حرامى" بطولة محمد صبحى، وسمية الألفى، وأبو بكر عزت وهياتم وجميل راتب، وإخراج أحمد ياسين، وإنتاج 1985، وسبق انتاجها كمسرحية لنفس المؤلف والبطل.



على بيه مظهر

فيلم "الرجل الذى عطس"، بطولة سمير غانم وشهيرة وليلى علوى وحسن مصطفى وأحمد بدير، وإنتاج عام 1985.

فيلم "البداية"، بطولة أحمد زكى وجميل راتب ويسرا وصفية العمرى، وحمدى أحمد، وسعاد نصر، وإخراج صلاح أبو سيف، وإنتاج 1986.

فيلم "محامى تحت التمرين"، بطولة محمد صبحى، وإلهام شاهين وحسين الشربينى، والمنتصر بالله، وإخراج عمر عبد العزيز، وإنتاج 1986.

فيلم "الإرهابى" بطولة عادل إمام، وصلاح ذو الفقار، ومديحة يسرا وإبراهيم يسرى وحنان شوقى وشيرين، وإخراج نادر جلال، وإنتاج 1993.

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الارهابى

فيلم "السيد كاف"، بطولة سناء جميل وعبد المنعم مدبولى، وأشرف سيف، وأنوشكا، وإخراج صلاح أبو سيف، وإنتاج عام 1994.

فيلم "بخيت وعديلة" بطولة عادل إمام وشيرين ومحمد هنيدى وأحمد راتب ومصطفى متولى وإخراج نادر جلال، وإنتاج 1995.



بخيت وعديلة

فيلم "بخيت وعديلة 2"، بطولة عادل إمام وشيرين وسعيد صالح، ومحمد هنيدى وإخراج نادر جلال، وإنتاج عام 1996.

فيلم "هالو أمريكا"، بطولة عادل إمام وشيرين وأسامة عباس وإيناس مكى، وإخراج نادر جلال، وإنتاج عام 2000.

فيلم "النعامة والطاووس"، بطولة مصطفى متولى ولبلبة وبسمة، وإخراج محمد أبو سيف، وإنتاج عام 2002.