شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة لينين الرملى تؤكد: وصى بأن تقتصر جنازته على الأسرة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الكاتب الكبير لينين الرملى بعد صراع طويل مع المرض وأكدت زوجته الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول أنه كان قد تعرض لأزمة صحية منذ أسبوع، دخل على أثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر ثم رحل ظهر اليوم داخل المستشفى وتتم حاليا إجراءات الدفن التي ستكون عائلية .

وأوضحت أن الراحل كانت له وصية قبل رحيله هي ألا يكون هناك جنازة ولا عزاء له وسوف نحترم رغبته في ذلك وستكون جنازته للأسرة فقط، أما العزاء فسوف نحدده ونبلغ كل محبيه به وأنا في طريقي للمستشفي وسوف نحدد موعد العزاء ومكانه.

وأوضحت أنه تعرض للأزمة الصحية داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر وتم نقله للمستشفي واستمر بها لمدة إسبوع ورحل اليوم ونحن في طريقنا للمستشفي حاليا لإنهاء إجراءات الدفن ومراسم الجنازة .

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الكاتب الكبير لينين الرملي هو أحد كتاب المسرح المهمين في فترة الثمانينات والتسعينيات، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحي وقدما للمسرح المصري روائع الأعمال وهو من مواليد في 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله حتى الآن الـ60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

كتب لينين أشهر المسرحيات التي مازالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة في المناسبات، مثل : " سك على بناتك " لفؤاد المهندس و" تخاريف " ووجهة نظر" لصبحي، كما كتب للزعيم عادل إمام سلسلة "بخيت وعديلة" و" الإرهابي " و" هاللو أمريكا " ومسلسل "حكاية ميزو " لسمير غانم و"برج الحظ "لمحمد عوض.