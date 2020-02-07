شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ينعى صديق عمره لينين الرملى بكلمات مؤثرة: باقٍ بأعمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان محمد صبحي، الكاتب الكبير لينين الرملي الذى رحل منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض، وهو أحد كتاب المسرح المهمين في تاريخ الفن المصرى، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحي وقدما للمسرح المصري روائع الأعمال .

وكتب صبحي عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي الغالي لينين الرملي الذي كان ضلعا هاما في مسرحي والأعمال الفنية التي قدمناها سويًا .. أنت باق بأعمالك وفنك وفكرك .. نسال الله المغفرة والرحمة .. وعزائي للأسرة وكل محبين لينين الرملي".



محمد صبحي

والكاتب الكبير من مواليد في 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

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كتب لينين أشهر المسرحيات التي ما زالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة في المناسبات، مثل سك على بناتك للمهندس وتخاريف ووجهة نظر لصبحي، كما كتب للزعيم سلسلة بخيت وعديلة وهاللو أمريكا ومسلسل حكاية ميزو لسمير غانم وبرج الحظ لمحمد عوض.

وقالت الكاتبة الدكتور فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحى لينين الرملى الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاما، إنه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على الراحل، وهناك ترتيبات تتعلق بالمستشفى التى كان يتلقى العلاج بها، وبعد انتهاء تلك الإجراءات سيتم تحديد موعد صلاة الجنازة عليه فى مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر، والتى ستكون فى نطاق العائلة فقط، ثم دفنه بمقابر العائلة بالبساتين.

وأوضحت الكاتبة الدكتور فاطمة المعدول، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الراحل دخل فى غيبوبة منذ أسبوع، وآخر مرة رأته كان بالأمس، وتلقيت من المستشفى اتصالا تليفونيا لإبلاغنا بأنه رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة.