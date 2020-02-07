محمد صبحي عن لينين الرملي: رحل زميل الدراسة وصديقي الغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان الكبير محمد صبحي، الكاتب المسرحي المبدع لينين الرملي، الذي توفي اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وشارك صبحي جمهوره ومحبيه صورة للكاتب الراحل، وأرفق معها تعليقًا، إذ قال: "البقاء لله، رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي الغالي لينين الرملي الذي كان ضلعًا مهمًا في مسرحي والأعمال الفنية التي قدمناها معًا".

وأضاف: "أنت باقٍ بأعمالك وفنك وفكرك.. نسأل الله المغفرة والرحمة. وعزائي للأسرة وكل محبي لينين الرملي".

وكانت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة "الرملي"، قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المستشفى تواصل معهم قبل قليل، وأبلغهم بخبر الوفاة، لافتة إلى أنهم لم يحددوا بعد موعد تشييع الجنازة.

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وأضافت أن الكاتب لينين الرملي كان يرقد في غرفة الرعاية المركزة منذ 7 أيام بعد تدهور حالته الصحية.

الكاتب الكبير لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، له عدد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما.

وكون "لينين وصبحي"، ثنائيًا فنيًا من طراز فريد، فقدما معًا: "انتهى الدرس يا غبي"، "تخاريف"، "وجهة نظر"، "العميل رقم 13"، وغيرها من الأعمال".