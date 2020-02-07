أحمد أمين عن لينين الرملي: ربنا يرحمه ويصبرنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نعى الفنان أحمد أمين، الكاتب الكبير لينين الرملي، الذي توفي اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ75، بعد صراع مع المرض.
وغرد "أمين"، عبر حسابه بـ"تويتر"، ناعيًا "الرملي": " وفاة الأستاذ لينين الرملي، ربنا يرحمه ويصبرنا".
الكاتب الكبير لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، له عدد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، أبرزها "انتهى الدرس يا غبي"، "تخاريف"، عفريت لكل مواطن"، "البداية".
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