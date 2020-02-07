محمد العدل عن لينين الرملي: فقدت مصر أحد عباقرة المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى المنتج محمد العدل، الكاتب الكبير لينين الرملي، الذي توفي اليوم الجمعة، بعد صراح طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ75 عامًا.

وكتب العدل، عبر حسابه بـ"فيسبوك": "لينين الرملى وداعًا، انا لله وانا اليه راجعون، فقدت مصر أحد عباقرة المسرح والدراما بشكل عام".

الكاتب الكبير لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، له عدد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، أبرزها "انتهى الدرس يا غبي"، "تخاريف"، عفريت لكل مواطن"، "البداية".

