محمد محسن عن لينين الرملي: أحد العلامات البارزة في المسرح العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان محمد محسن على نعي الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب محسن عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "رحل عن عالمنا اليوم الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي أحد العلامات البارزة في المسرح المصري والعربي. البقاء لله."

وكانت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة "الرملي"، قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المستشفى تواصل معهم قبل قليل، وأبلغهم بخبر الوفاة، لافتة إلى أنهم لم يحددوا بعد موعد تشييع الجنازة.

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وأضافت أن الكاتب لينين الرملي كان يرقد في غرفة الرعاية المركزة منذ 7 أيام بعد تدهور حالته الصحية.

الكاتب الكبير لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، له عدد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، أبرزها "انتهى الدرس يا غبي"، "تخاريف"، "عفريت لكل مواطن"، "البداية".