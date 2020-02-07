للأسبوع الرابع.. عروض "احكيلي" مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
للأسبوع الرابع على التوالي، يشهد الفيلم التسجيلي "احكيلي" للمنتجة والمخرجة ماريان خوري المعروض في عدد من "السينمات"، إقبالًا جماهيريًا، ذلك بجانب خطته التوسعية للانطلاق في بقية محافظات مصر، كما سيشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان أسوان لأفلام المرأة وذلك في الفترة ما بين 10 إلى 16 فبراير الجاري.
وأعربت ماريان خوري عن سعادتها لوجود جمهور واسع للدراما الوثائقية والأفلام التسجيلية، يدرك أهميتها ودورها في نقل المشاعر وتسجيل اللحظات.
وكان الفيلم حصل على جائزة الجمهور خلال منافسته في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية.
"احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين، التي يعود أصلها إلى بلاد الشام.
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