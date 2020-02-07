تراند اليوم : بعد الفضيحة.. تظاهرة احتجاجية ضد الفنانة دنيا بطمة: "وسختنا"



نظم عدد من ضحايا حساب "حمزة مون بيبي" ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني ونقابات، تظاهرة احتجاجية في مدينة مراكش، ضد الفنانة المعروفة دنيا بطمة، المتورطة في الحساب الذي أدى إلى فضح عدد كبير من المشاهير والفنانات من خلال صور وفيديوهات غير أخلاقية لهم.

ونظم المركز الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بالتنسيق مع بعض الهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية وعدد من ضحايا الحساب الذين رفضوا التدخلات التي تحصل في القضية لصالح المتهمين. اعتبرت إحدى المشاركات في التظاهرات أن الفنانة دنيا بطمة التي يتم التحقيق معها في القضية أساءت إلى سمعة المغربيات وقالت: "وسختنا".

يذكر أن المحكمة كانت قد حددت موعد محاكمتها في 10 فبراير مع شقيقتها ابتسام، وتم إخلاء سبيلهما مقابل غرامة مالية ومنعها من السفر.