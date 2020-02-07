تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف حقيقة الصورة المسربة وعلاقتها برجل الأعمال

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأخبار التي أشارت إلى زواج الفنانة اللبنانية يارا مدنيا من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة في الولايات المتحدة الأميركية، خاصة بعد تسريب صورة لهما مؤخرا



وكانت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى قد كشفت عن هذا الأمر من خلال تغريدة عبر تويتر جاء فيها: “معلومات عن زواج الفنانة يارا ورجل الأعمال فيليب زيادة سيتم هذا الأسبوع في أميركا، وسيكون زواجا مدنيا بعيدا من الإعلام”.

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هذه التغريدة أثارت جدلا واسعا بين المتابعين ووسائل الإعلام الذين سارعوا إلى نشرها، الأمر الذي دفع بـ يارا إلى الخروج عن صمتها والرد على كل تلك الأخبرا، وقالت لـ سيدتي نت” أن هذا الخبر غير صحيح ولا أساس له من الصحة”.

وارتبط اسم يارا مؤخرا باسم رجل الأعمال فيليب زيادة، بعد أن قامت يارا بنشر صور لها ظهر فيها الأخير معها، علماً أن زيادة هو مطلّق، وكان قد طُرح إسمه لوزارة الطاقة في مرحلة تأليف حكومة حسان دياب.