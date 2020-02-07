الأمير هاري يهتم بشعر ميغان ماركل على طريقته الخاصة.. شاهد!

وثّق مقطع فيديو اهتمام الأمير هاري بالاعتناء بشعر زوجته ميغان ماركل خلال تواجدهما في مناسبات مختلفة، حيث أحدث الفيديو تفاعلاً واسعًا بين الجمهور بعد نشره، وقال عدد منهم إنها تعد وظيفة جديدة للأمير بعد تخلّيه عن مهامه الملكية. وأظهر الفيديو الأمير هاري وهو يرتب شعر ميغان ماركل الذي كان على شكل “ذيل حصان” بعد أن تم إلباسها قلادة في المغرب وميدالية في نيوزيلندا، فيما قام بتنعيم شعرها بعد أن تعرض لريح قوية أثناء إطلاقها كتاب الطبخ الخاص بها في قصر كنسينغتون بلندن. كما ظهر هاري بمقطع من جولتهما في إفريقيا، وهو يرتب شعر ميغان بشكل ودي أثناء لقاء مع مجموعة من الشباب في بلدة نيانجا خلال مشروع نادي مبوكودو. ومازح الناقد التلفزيوني جيم شيللي بعد تداول الفيديو وقال:”هذه هي وظيفة هاري الآن”، في حين أبدى محبو العائلة المالكة فرحتهم من اللقطات التي تظهر مدى اهتمام هاري بميغان. ومعروف عن الزوجين الملكيين بحبهما العلني حيث لم يتوانيا منذ زواجهما عن كسر البروتوكول من خلال تشابك الأيدي وتبادل القبل أمام الكاميرات.

وفي وقت سابق، تم سحب لقب “صاحب السمو الملكي” من دوق ودوقة ساسكس حيث لم يعودا شخصين يتوليان المهام الرسمية في العائلة البريطانية، ولن يحصلا بعد الآن على أموال عامة مقابل القيام بالمهام الملكية. يأتي قرار الملكة إليزابيث الصادم والخاص بحفيدها وزوجته بعد خطابها الرسمي، الذي أكدت فيه أن الأمير هاري وميغان وطفلهما الأول آرتشي سيظلون محبوبين من قبل القصر الملكي وفي العائلة المالكة وأنها على دراية بالتحديات والصعوبات التي واجهها الزوجان في العامين الماضيين، وقالت إنها تأمل أن يتمكنا من بدء حياة مستقلة وسعيدة وتوجّهت الملكة إليزابيث بالشكر لهما ولمجهوداتهما عبر أنحاء البلاد. وترددت أنباء بأنه سيتم اختيار الأميرة يوجيني 29 عاما، حتى تصبح بديلة للأمير هاري. ونشرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أنه بعد قرار الأمير هاري وزوجته المفاجئ بالتخلي عن مهامها الملكية فإنه سيحين دور الأميرة يوجيني لتتولى المسؤولية وخاصة بعد تنحي 3 أفراد من العائلة المالكة وهم الأمير أندرو والأمير هاري والأميرة ميغان ميركل، ومن المرجح أنه سيتم استدعاء الأميرة يوجيني من أجل تسلم بعض المهمات والمسؤوليات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.