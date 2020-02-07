ريم البارودي تنفعل على مهاجمي صورتها أمام الكعبة

نشرت الفنانة ريم البارودي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها من أمام الكعبة المشرفة أثناء تأديتها مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.
ولكن ريم قوبلت بالعديد من الانتقادات من قبل متابعيها، وصلت إلى حد السباب، مما جعل ريم البارودي تنفعل عليهم وترد بطريقتها.
وعلق أحد متابعيها على الصورة بقوله: “ارحمونا.. نزلت صورة وانتي في الكعبة المشرفة والحمد لله… ولما تنزلي مصر وتسهري هتنزلي صورة وإنتي لابسة عريان وراجل حاطت إيديه عليكي وزجاج الخمرة حواليكي في كل حتة… كفاية النفاق واالكدب علي النفس، يعني لازم الإنسان يتصالح مع نفسه كده أو كده.. ولما هقرر أنزل صورة بيت الله الحرام على صفحتي لازم كل تصرفاتي بعد كده..”.
إلا أن ريم لم تقف صامتة أمام هذا الهجوم فردت عليه بقولها: “بس يا أهبل يا مريض روح أتعالج وشوف نفسك”. لتندلع موجة من الردود على هذا المتابع.
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