الليلة.. انطلاق برنامج "الشارع مع دينا" على إكسترا نيوز

تنطلق اليوم الجمعة أولى حلقات برنامج "الشارع مع دينا" الذي تقدمه الإعلامية دينا زهرة، ويذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً من

كل أسبوع.

ومن المقرر أن يناقش البرنامج أهم القضايا والمشكلات التى تهم المواطن المصرى على كافة الأصعدة من تعليم وصحة

ونقل وتموين.

"الشارع مع دينا" يحاول استعراض كافة وجهات النظر حول تلك الموضوعات من خلال إجراء اللقاءات مع الجمهور في الشوارع والميادين، وتتناول الحلقة الأولى ملف وسائل النقل ومدى رضاء الجمهور عن الخدمة الحالية وآليات تطويرها.