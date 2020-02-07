فن ومشاهير

محمد صبحى ينعى لينين الرملي بكلمات مؤثرة

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نعى الفنان الكبير محمد صبحي،  صديقه الراحل لينين الرملي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

 

و علق "صبحي" على المنشور قائلًا : البقاء لله رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي الغالي لينين الرملي الذي كان ضلعاً هاماً

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في مسرحي والأعمال الفنية التي قدمناها سويًا.. أنت باقٍ بأعمالك وفنك وفكرك .. نسأل الله المغفرة والرحمة .. وعزائي للأسرة وكل محبين لينين الرملي".

 

و كان رحل، منذ قليل، الكاتب القدير لينين الرملي بعد صراع

طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عامًا، ويشار إلى أن لينين أحد كتاب  المسرح المهمين في تاريخ الفن المصرى، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحي وقدما للمسرح  المصري روائع الأعمال.

 يذكر أن أشهر أعمال الراحل لينين الرملي المسرحية "سك على بناتك، تخاريف، وجهة نظر"، كما كتب للزعيم سلسلة "بخيت وعديلة، هاللو أمريكا، مسلسل حكاية ميزو، برج الحظ".

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