فن ومشاهير

تعرف على تفاصيل حفل غالية بن علي فى القاهرة

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تستعد المطربة التونسية غالية بن علي لمفاجأة جمهورها المصري بحفل غنائي ضخم في القاهرة، تحتضنه حديقة الحرية، مساء اليوم الجمعة.

 

تشارك  "غالية"  في فعاليات الجولة الأولى من مسابقة معركة الباندات "Battle of the Bands"، أكبر مسابقة موسيقية من نوعها في مصر

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التي تجمع الفرق الغنائية الصاعدة للمنافسة على اللقب، وضمت هذا العام تقديم أكثر من ألف باند من 17 جامعة وعشر محافظات، تم اختيار ثلاثين منهم ومن ثم تصفيتهم إلى 12 باند، تأهلوا لمراحل التصفيات النهائية.

 

وتأتي هذه الحفلة في ختام جولة غنائية مكونة من حفلتين، تفتتحها الغالية بسهرة موسيقية في كايرو جاز كلوب بالشيخ زايد قبلها بيومين، كما تعيدها هذه الجولة إلى مصر بعد غياب شهرين فقط منذ آخر حفلاتها بشرم الشيخ في ديسمبر الماضي، شاركت خلالها لأول مرة في فعاليات منتدى شباب العالم.

 

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