تعرف على موعد طرح كليب "كان عادي" لـ ساندى

تستعد المطربة ساندى لطرح كليب أغنيتها الجديدة "كان عادي" غدًا السبت، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهاتالعالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن أغنية "كان عادي" من كلمات جمال الخولي،ألحان شريف إسماعيل، توزيع هانى ربيع.
يذكر أن الفنانة ساندي كانت طرحت مؤخرًا كليب "طبع الشتا" كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع كريم عبدالوهاب.
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