تعرّف على موعد عرض مسرحية فطائر التفاح بمسرح الغد

يقام فى الثامنة مساءً عرض مسرحية "فطائر التفاح" على مسرح الغد بالعجوزة. "فطائر التفاح" بطولة تيسير عبدالعزيز، أحمد الرافعي، ديكور فادي فوكيه، موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة عز حلمي، تأليف أمجد أبو العلاء، إخراج محمد متولي. حلمي، تأليف أمجد أبو العلاء، إخراج محمد متولي. يذكر أن العرض ديودراما ينتمي إلى المسرح الذهني ويناقش قضية آدم وحواء، وهل حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة من خلال آدم، الكاتب الذي يحكي عن الليلة الأخيرة قبل وفاته في محاولة لاستكشافه طوال العرض عن معنى حياته؛ ليصل في النهاية إلى أن حواء هي جنته. وهل حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة من خلال آدم، الكاتب الذي يحكي عن الليلة الأخيرة قبل وفاته في محاولة لاستكشافه طوال العرض عن معنى حياته؛ ليصل في النهاية إلى أن حواء هي جنته.

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