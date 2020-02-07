أحمد العوضى يواصل تصوير "الاختيار" ليلحق بالسباق الرمضاني

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "الاختيار"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020.

يشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول تقديم البطل لحياة قائد كتيبة 103 صاعقة في الجيش

المصري أحمد صابر المنسي، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته للتصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بطولة النجم أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن آخر عمل شارك فيه الفنان أحمد العوضي فيلم "لص بغداد"، وتدور أحداثه في جو من التشويق والإثارة، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة الإسكندر الأكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة.. الفيلم تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.