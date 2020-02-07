وفاة الكاتب لينين الرملي بعد صراع مع المرض

رحل، منذ قليل، الكاتب القدير لينين الرملي بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عامًا.
يشار إلى أن لينين أحد كتابالمسرح المهمين في تاريخ الفن المصرى، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحي وقدما للمسرح المصري روائع الأعمال.
يذكر أن أشهر أعمال الراحل لينين الرملي المسرحية "سك على بناتك، تخاريف، وجهة نظر"، كما كتب للزعيم سلسلة "بخيت وعديلة، هاللو أمريكا، مسلسل حكاية ميزو، برج الحظ".
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