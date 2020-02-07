مطبخ ياباني يجمع أحمد الفيشاوي بليليان

نشر الفنان أحمد الفيشاوى صورة تجمعه ليليان، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر الفيشاوى خلال الصورة مصطحبًا فتاة فى أحد المطاعم اليابانية، وعلق على المنشور قائلًا: "اليابانى مطبخى المفضل".

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يشار إلى أن شعبان سعيد، محامى لينا أحمد الفيشاوى، كان كشف عن

تطورات قضية حبس "الفيشاوي" لمدة سنة، التى قضت بها المحكمة أخيرًا بسبب عدم دفع النفقة الخاصة بابنته، وذلك خلال أحد البرامج.

يذكر أن آخر ما قدمه النجم أحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق 2"، الذي تدور قصتة

بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين، تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.