فيلم نيكولاس كيدج الجديد يكشف شخصيته الحقيقية

ميرنا وليد - بيروت - يطل الممثل العالمي ​نيكولاس كيدج​ بشكل مختلف ضمن أحداث فيلم The Unbearable Weight of Massive Talent، المقرّر عرضه يوم 19 آذار من العام المقبل 2021.

ويظهر نيكولاس كيدج بشخصيته الحقيقية، حيث يجسد نفسه في الفيلم، بحسب موقع Collider. وخلال أحداث الفيلم يضطر بقبول عرض قيمته مليون دولار لحضور عيد ميلاد ملياردير ميكسيكي، لأنه في حاجة الى المال، وذلك بحسب موقع Variety.

الفيلم من إخراج Tom Gormican، والذي سيقوم بكتابة السيناريو مع Kevin Etten، وينتمي العمل الى نوعية الأفلام الكوميدي بحسب موقع IMDB.

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