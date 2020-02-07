وفاة الكاتب لينين الرملي بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي الكاتب المصري ​لينين الرملي​، اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 75 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، وهو من أشهر كتاب المسرح في مصر.

ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 آب 1945 بالقاهرة، اشتهر بثنائيته مع الممثل محمد صبحي ومن أشهر مسرحياته: "تخاريف، انتهى الدرس يا غبي، أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، عفريت لكل مواطن، الشيء، الكابوس، سعدون المجنون، بالعربي الفصيح، وجهة نظر، الهمجي، أنا وشيطاني، الحادثة، سكة السلامة، سك على بناتك، اعقل يا دكتور".

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