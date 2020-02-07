ليلى أحمد تسخر من شكل نور الغندور.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - سخرت الإعلامية الكويتية ​ليلى أحمد​ من التغييرات، التي طرأت على شكل الممثلة المصرية نور الغندور.

وعرضت أحمد في برنامجها "ع السيف"، الذي يعرض على شاشة قناة atv الكويتية، عدداً من الصور القديمة والحديثة للغندور، وأشارت إلى أنها كانت من قبل أكثر جمالاً، معربة عن إستغرابها من إجراء الغندور لعمليات التجميل.

ولفتت أحمد إلى أنه لا علاقة بين الغندور بشكلها القديم وبين وجهها الجديد، وأضافت: "قصقصة خشم، شعر تركيب وايد زيادة... حط فيلر شيل فيلر، أنفخ شفايف".

وذكرت أن ما تقوم به الغندور من عمليات تجميل، دليل على أنها تعاني من أزمة ثقة بالنفس، داعية إياها إلى مراجعة حساباتها واستعادة جمالها ونعومتها، معتبرة أن التجميل إدمان التافهات.

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