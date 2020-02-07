فيديو نادر .. الأميرة ديانا تكسر كأساً على رأس الأمير تشارلز

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم، للأميرة ديانا وطليقها ​الأمير تشارلز​، وظهرا فيه أثناء مشاركتهما في إحدى المناسبات، وفيما كان الأمير تشارلز يدير ظهره إستغلت ​الأميرة ديانا​ الفرصة وكسرت كأساً على رأسه بتشجيع من الحاضرين، لتعم بعد ذلك موجة من الضحك.

وتبيّن أن الكأس صنعت من السكر، وأن الحادثة الطريفة وقعت أثناء زيارة قام بها ولي العهد وزوجته آنذاك لاستوديوهات "باينوود"، على هامش عرض فيلم The Living Daylights‏ في العام 1986.

يُذكر أنه تم مؤخراً إعلان رسالة مؤثرة جداً تركتها الأميرة ديانا، وكشفها موظف كبير سابق في القصر الملكي ويدعى بول بوريل. ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة لها برفقة الأميرين هاري وويليام وقد أرفقتها بكلمات عاطفية، وكتبت: "أحب ولديّ حتى الموت وآمل أن تنمو البذور التي زرعتها وأن تعطيهما القوة، المعرفة والاستقرار الذي يحتاجان إليه".

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