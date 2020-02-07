"إبنة" أحمد فهمي تظهر لأول مرة على صفحتها

ميرنا وليد - بيروت - أنشأ الممثل المصري ​أحمد فهمي​، صفحة خاصة بكلبته التي يطلق عليها اسم "زيزي فهمي". وكان أحمد قد صرح عدة مرات بأنه يعتبر حيواناته مثل أولاده، وهذا الامر واضح للغاية بتصرفاته في الصور والمنشورات، خصوصاً بعد الصورة الاولى لزيزي مع أحمد فهمي، وعلق عليها :"أحبك يا والدي.. لا اعرف لماذا ينظر الي بهذه الطريقة لكن اعتقد انني ابدو مثيرة اليوم... ههه أمزح".

يذكر ان احمد فهمي قد صور مشاهده ضمن فيلم "العارف.. عودة يونس"، ويشارك في البطولة أحمد عز، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، وعدد من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء.



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