ليلي أحمد علي: إليسا نجمتي المفضّلة وأعشق فارس كرم

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ملكة جمال إيران 2019 ​ليلي أحمد علي​ أن صوت الفنان اللبناني ​فارس كرم​ يلفتها، وكذلك الأمر بالنسبة لأغنياته.

وقالت: "أحب الكثير من الأغنيات وأبرزها أيضاً للفنانة ​إليسا​، وتحديداً أغنية (ع بالي حبيبي) وأغنية (سهرنا يا ليل)، أما فارس فله حصة خاصة عندي، وقد أصريت على حضور حفلة له في فرنسا قبل فترة، حقاً أنا أعشقه".

وأشارت ليلي إلى أنها تفهم وتتحدث باللغة العربية الى جانب لغات أخرى، ما سهّل عليها الإقتراب أكثر من الفن العربي عموماً.

ونفت ليلي إمكانية دخولها مجال الغناء، إلا في حال فرض عليها التمثيل ذلك، وأكدت أن زيارتها الى أميركا وأوروبا تصب في خانة الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها عبر جمعيتها الخيرية، الى جانب التحضيرات الفنية والسينمائية تحديداً.

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