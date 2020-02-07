تراند اليوم : أحمد الفيشاوي مضيع فلوسه علي بنت مراته وناسي بنته – شاهد

يتجاهل الفنان أحمد الفيشاوي جميع خلافاته مع ابنته الوحيدة لينا، سواء بصورها الجريئة او بقرار حبسه بسبب عدم سداده نفقة مصاريفها الدراسية في بريطانيا.

ونشر الفيشاوي صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تجمعه بابنة زوجته ندى الكامل من أحد المطاعم وعلق قائلا:” المطاعم اليابانية هي الأفضل”.

وكشف شعبان سعيد محامى لينا أحمد الفيشاوى عن تطورات قضية حبس الفيشاوى لمدة سنة، والتى قضت بها المحكمة مؤخرا بسبب عدم دفع النفقة الخاصة بابنته.

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وقال شعبان سعيد، فى لقاء له ببرنامج et بالعربى : “إننا لا نرغب فى حبس أحمد الفيشاوى ولكن نرغب فى أن يعمل كثيرا حتى نأخذ منه فلوسه”.

وأضاف : “ان كل ما تقوم به محامية الفنان أحمد الفيشاوى لا جدوى له ، وكل القضايا التى رفعها الفيشاوى خسرها بينما كل القضايا التى رفعناها عليه كسبناها وليس امامه سوى الدفع او الحبس”.