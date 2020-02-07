شاهدوا سيرين عبد النور في أجمل إطلالاتها في "ديفا"

انتهى عرض الموسم الأول من مسلسل "ديفا" لـسيرين عبد النور ويعقوب الفرحان وبوسي عبر منصة شاهد، حيث بلغ عدد حلقاته الثمانية، ولم تتجاوز مدّة الحلقة الربع ساعة.

ولعبت سيرين في المسلسل دور نجمة، تشارك في لجنة تحكيم برنامج هواة، وتدخل في صراعات مع زميلتها في اللجنة، وفي علاقة ملتبسة مع زميلها.

وأضاء المسلسل على معاناة النجوم مع الشهرة، وخوفهم من الفشل، والحروب التي يتعرضون لها، والشائعات التي تؤرق حياتهم.

سيرين عبد النور

وقد تألقت سيرين بأكثر من إطلالة في المسلسل.

سيرين عبد النور

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"الجميلة" اختارت لكم أجمل إطلالات لسيرين في "الديفا" فما رأيكم بها؟

سيرين عبد النور

سيرين عبد النور​