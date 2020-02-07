صور: نسليهان أتاغول وزوجها قادير دوغلو محاصران في الثلج

أخذت الممثلة نسليهان أتاغول إجازة من مسلسل "ابنة السفير" الذي تلعب فيه دور البطولة أمام أنجين أكيوريك، لتقوم برحلة إلى جبال أركوت في تركيا، مع زوجها قادير دوغلو.

واختار الزوجان التخييم في اجواء مناخية سيّئة، وقد حاصرتهما الثلوج من كل مكان.

وليست المرّة الأولى التي يتحدّى فيها الزوجان المناخ العاصف، ليخيّمان وسط الثلوج.

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يذكر أن مسلسل "ابنة السفير" يحقق نسبة مشاهدة مرتفعة جداً، وقد أشادت الصحافة التركية بأداء نسليهان ووصفتها بممثلة العصر والأستاذة في الأداء.

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