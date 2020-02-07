رقم قياسي جديد لمسلسل "الطبيب المعجزة" وهذا سرّ تفوّقه

لا يزال مسلسل "الطبيب المعجزة" يحقق نسب مشاهدة قياسية، لا ينافسه عليها حتى مسلسل "المؤسس عثمان" لـ بوراك أوزجيفيت الذي يحلّ أولاً ليلة عرضه كل أسبوع.

فالنسب تختلف، إذ أنّ "الطبيب المعجزة" يحصد ملايين المشاهدين كل أسبوع، ونجاحه في تصاعد مستمر.

وقد أكّدت الصحافة التركية، أنّ العمل هوالمسلسل الوحيد حالياً الذي تحقق حلقاته ربحاً يتخطّى تكلفة انتاجها عبر عرض الحلقة بشكل مباشر على شاشة التلفزيون.

أما بقية المسلسلات، فتغطي تكلفة الانتاج إما مع أرباحها من إعادة الحلقات أو عبر بيعها المسلسلات إلى جهات خارجية.

وبعضها لا تحقق أرباحاً كافية لاستمرارها وتتوقف بعد عرض حلقات قليلة منه.

يذكر أنّ نقابة الممرضين والممرضات في تركيا، أصدرت قبل مدّة بياناً طالبت فيه الرقابة التركية بالتدخل للجم الأعمال التي تشوّه صورة المهنة والعاملين فيها، على خلفية مشهد في الحلقة الثامنة من مسلسل "الطبيب المعجزة" رأت فيه إساءة للمهنة.

وفي المشهد تبدو ممرضة وهي تقول للمريض "أرى أنك أخرجت المصل من يدك وأنت تتخبط"

فيجيبها "ألا تفعل الممرضات هذه الأشياء التافهة؟ أي نوع من الممرضات أنت؟".

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وجاء في بيان النقابة "هذا الوضع يؤثر سلباً على مهنة التمريض والممرضات وعلى المرشّحين للعمل بهذه المهنة.".

وتابع البيان "نحن ندين هذا المسلسل ونعلن للشعب أننا سنجري محادثات مع الجهات المسؤولة ونبدي لهم حساسيتنا".

يذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي تعترض فيها نقابة الممرضين في تركيا على مسلسل وترى فيه إساءة لصورة العاملين في مهنة التمريض، كما أن المسلسلات تتعرض لهجوم من قبل العاملين في مهنة المحاماة، واتهمت بعض المسلسلات بتشويه صورة جهاز الشرطة أكثر من مرة أيضاً.

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