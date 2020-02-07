نادين نجيم في عيدها الـ36.. أبرز المحطات التي واجهتها في عامها المنصرم

تحتفل الممثلة نادين نجيم اليوم بعيدها الـ36، لتطفىء شمعة عام لن تنساه.

ففي العام المنصرم، انقلبت حياة نادين رأساً على عقب، بعد انفصالها عن زوجها هادي الأسمر، وانتقالها إلى مرحلة جديدة في حياتها الشخصية والمهنية، التي لا تزال تشهد نجاحاً تصاعدياً.

فما هذ أهم الأحداث التي شهدتها نادين بين عيديها الـ35 والـ36؟

حروب افتراضية

هذا العام، شهد الكثير من الحروب التي جرّت إليها نادين عنوةً، كان أقساها، حرباً شنّها عليها سوريون، بعد إعلانها في مقابلة لها أنّها تحترم كل النجوم السوريين، ولكنها كلبنانية تتمسك بالنجوم اللبنانيين وتحب التعامل معهم.

التصريّح جرّ عليها حملة هجوم فالتزمت الصمت، إلا أنّها قامت بإعادة تفعيل خاصية حسابها لتجعلها خاصة على المتابعين فقط، بعد كم الشتائم التي وصلها.

وكانت نادين قد أعلنت أنّها قبل كل عمل تقدّمه، تفاجىء بحملة ضدّها من حسابات وهمية، وهو ما حاولت الرد عليه بحجب حسابها وجعله خاصاً، ما هدّد بفقدانها علامة التوثيق الزرقاء، التي تفترض أن يكون الحساب عاماً.

ولم تمرّ دقائق على حماية حسابها على "تويتر" حتى أعلنت عن قرصنة حسابها على "انستقرام" طالبة من جمهورها أن يكون حذراً. قبل أن تعود وتستعيد حسابها.

نادين نجيم

حلقت شعرها تضامناً مع مرضى السرطان

في الحلقة الأخيرة من مسلسل "خمسة ونص"، اختارت نادين أن تقصّ شعرها تضامناً مع مرضى السرطان، المشهد أصبح حديث الصحافة، حتى أن الصحافة الإسبانية أشادت به في مقال نشرته مؤخراً، واعتبرته خطوة جيدة تضامناً مع النساء اللواتي يفقدن شعرهن في غمار حربهن مع السرطان.

إلا أنّ نادين لم تنج من الانتقادات، من قبل بعض من رأى أنّها خدعت جمهورها لأنّها لم تقص شعرها فعلياً، بل تظاهرت بذلك، في دور تمثيلي لا يحتمل كل هذه الإشادات.

نادين نجيم حليقة الرأس في مشهد تمثيلي

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احتفالها الأخير بعيد زواجها

في شهر يونيو، احتفلت نادين مع زوجها بذكرى زواجها السابعة في حفل داخل أحد الملاهي الليلية بأجواء رومانسية راقصة، وبدا الزوجان وهما يرقصان برومانسية، إلا أنّ إعلان نادين لاحقاً أنّها كانت منفصلة عن زوجها منذ سنة، أعاد هذا الاحتفال إلى الواجهة، وتساءل البعض هل كان الهدف منه إخفاء خبر انفصالهما؟

نادين تحتفل بعيد ميلادها

مصالحة مع سيرين عبد النور

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في أواخر شهر يونيو الماضي، جمعت الممثلة ماغي بو غصن، نادين نجيم على طاولة واحدة ضمّت معظم نجمات لبنان، ومن بينهن سيرين عبد النور، لتكتب نهاية عداوة استمرّت سنوات.

وأعلنت نادين وسيرين أنّ خلافهما انتهى، لتعودا وتلتقيان في حفل عيد ميلاد ستيفاني صليبا بعدها بأيام.

انفصال نادين عن زوجها

في شهر سبتمبر، أعلنت نادين بشكل مفاجىء انفصالها عن زوجها هادي الأسمر، عبر تغريدة نشرتها على "تويتر".

وكانت نادين وهادي اتفقا قبل عام تقريبًا على الإنفصال كزوجين، لكنهما قررا أن تأخذ الأمور وقتها الطبيعي لتحضير ولديهما "هيفين وجوفاني" على هذه الخطوة المصيرية في حياتهما كي لا تؤثر سلبًا على عامهما الدراسي أيضًا، وفضّلا التكتم عن هذا الموضوع حتى الإنتهاء من معاملات الطلاق، ولهذا السبب بقيت نادين مع هادي والولدين في نفس المنزل رغم الإنفصال، وهي الآن تنتظر معاملات الطلاق لكي تنتهي حتى تنتقل إلى منزلها الخاص برفقة "هيفين وجوفاني".

نادين مع زوجها هادي الاسمر

حادث سير

في شهر أوكتوبر، سرت شائعة عن وفاة نادين في حادث سير، الأمر الذي أقلق محبيها، فسارعت إلى الرّد بأنّ الأمر غير صحيح وأنّها كانت نائمة، لاحتواء الشائعة بسرعة قبل تفاقمها.

ثورة على الغلاء وعلى تعليقات المتربصين

شاركت نادين في تظاهرات لبنان، واستغلّت الفرصة للرد على من يتربص بالفنانين، إن شاركوا في التظاهرات يعتبرون أنّهم يفعلون ذلك للشهرة، وإن لم يشاركوا يتّهمونهم بالتقصير.

ولم تدع نادين مشاركتها تمرّ مرور الكرام، فقالت إنها "تركت أولادها وضحت وأتت للمشاركة" داعية الجميع للمشاركة، وعدم الاكتفاء بالتربص بالمشاهير.

في التظاهرة

مشروع جديد

بدأت نادين منذ أيام، تصوير مسلسل "عشرين عشرين" الذي سيجمعها بالممثل قصي الخولي، ما يدحض الشائعات التي انطلقت في رمضان الماضي، وهي اليوم تحتفل بعيدها في كواليس المسلسل، محاطة بالزملاء والمحبين، على أمل أن يكون عامها الجديد أفضل على كافة الأصعدة.

نادين مع ولديها هافن وجيوفاني